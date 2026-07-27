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Газета.ру

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Nieuwsblad: в июне в Бельгии избыточная смертность от жары составила 48%

Nieuwsblad: в июне в Бельгии избыточная смертность от жары составила 48%

В июне в Бельгии от жары скончалось рекордное количество людей, пишет газета Nieuwsblad. Авторы издания пишут, что в июне в Бельгии от жары умерли на 2 000 человек больше по сравнению со средним уровнем смертности этого месяца.

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