Nieuwsblad: в июне в Бельгии избыточная смертность от жары составила 48%

В июне в Бельгии от жары скончалось рекордное количество людей, пишет газета Nieuwsblad. Авторы издания пишут, что в июне в Бельгии от жары умерли на 2 000 человек больше по сравнению со средним уровнем смертности этого месяца.
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