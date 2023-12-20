Кику – об открытии переговоров с ЕС: «Не нужно впадать в эйфорию»

Мы не должны впадать в эйфорию, и если мы продолжим ликовать по поводу этого промежуточного успеха, мы не дойдем до предвступительных фондов, заявил председатель Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику в программе Rezoomat на телеканале Rlive TV.
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