Кику – об открытии переговоров с ЕС: «Не нужно впадать в эйфорию»

Мы не должны впадать в эйфорию, и если мы продолжим ликовать по поводу этого промежуточного успеха, мы не дойдем до предвступительных фондов, заявил председатель Партии развития и объединения Молдовы Ион Кику в программе Rezoomat на телеканале Rlive TV.