Росавиация: на пропавшем на Камчатке Ми-8 летели 22 человека

На Ми-8, который пропал на Камчатке 31 августа, находились 22 человека. Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко «Предварительно, на борту вертолета — 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров», — уточнил он.