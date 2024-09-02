«Эмоциональный ИИ» может стать следующей тенденцией для программного обеспечения для бизнеса, и это может быть проблематично

В то время как компании экспериментируют с внедрением искусственного интеллекта повсюду, одна из неожиданных тенденций заключается в том, что компании обращаются к искусственному интеллекту, чтобы помочь своим многочисленным новообретенным ботам лучше понимать человеческие эмоции.
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