«Эмоциональный ИИ» может стать следующей тенденцией для программного обеспечения для бизнеса, и это может быть проблематично

В то время как компании экспериментируют с внедрением искусственного интеллекта повсюду, одна из неожиданных тенденций заключается в том, что компании обращаются к искусственному интеллекту, чтобы помочь своим многочисленным новообретенным ботам лучше понимать человеческие эмоции.