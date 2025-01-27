Разговор Путина и Трампа ещё не запланирован. МИД РФ сообщил об отсутствии каких-либо договорённостей с США Заместитель руководителя Министерства информации Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что Москва остаётся открытой для контактов с Вашингтоном.