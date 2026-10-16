Годовая инфляция в Пермском крае ускорилась с 7,5% в августе до 7,8% в сентябре, основной вклад внесли непродовольственные товары и услуги.
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