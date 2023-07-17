В Верховный суд ДНР направлено дело в отношении военного ВСУ, обстрелявшего из пушки мирного жителя

Военная прокуратура Объединённой группировки войск (сил) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении военнослужащего 56-й отдельной механизированной бригады ВСУ Вячеслава Симбирского, который обстрелял из пушки мирного жителя.