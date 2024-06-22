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Как Путин будет Запад «перенапрягать»

Как Путин будет Запад «перенапрягать»

Юрий Инякин/ПГСегодня 151 прочитал Визит Президента России в Пхеньян и Ханой сильно напряг Вашингтон и его союзников по НАТО — похоже, то «перенапряжение», которое западные аналитики предрекали нашей стране, возвращается бумерангом странам коллективного Запада.

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