Не просто в отставку, а сразу за решётку: Задержаны высокие чины, чистки начались?

Посадят пару тройку человек далёких от главного, ну и на этом всё. Не в первый раз эта показуха! А люди надеялись на "нового претендента" , а он оказался тем же самым!

ninikooo Митусова

Какие отставки?! Разжалование, немедленная конфискация всего украденного у государства и у нас с вами, записанного на всех родственников, а эти миллионы-миллиарды нужно было куда- то « распихать» и в СИЗО, пока расследуются уголовные дела, чтобы никаких подписок о невыезде, никаких выходов « под залог»- потом ищи-свищи ветра в поле и самое жесткое наказание ( предельное) за все совершеннее преступления. Пожировали?! Все- лавочка прикрыта, всем в СИЗО до вынесения приговора. И никаких @ блатных» адвокатов и подкупленных судей- все должно быть прозрачно с освещением в СМИ, чтобы не сидели @ под домашним арестном и кропали стишки», как Васильева, которая давно уже на свободе со своими ворованными миллионами.