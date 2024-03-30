Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Не просто в отставку, а сразу за решётку: Задержаны высокие чины, чистки начались?

Не просто в отставку, а сразу за решётку: Задержаны высокие чины, чистки начались?

Не просто в отставку, а сразу за решётку. Чистки начались? Задержаны высокие чины из Минэкономразвития и ФТС.

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Комментарии
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сергей максимов
Посадят пару тройку человек далёких от главного, ну и на этом всё. Не в первый раз эта показуха! А люди надеялись на &quot;нового претендента&quot; , а он оказался тем же самым!
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5 час.
АБ
Алексей Белоусов
Сейчас эти ворюги начнут танцевать писать стихи и картины, петь - и выпустят их как Васильеву, не лишив ее всего нажитого непосильным воровским трудом.
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4 час.
ninikooo Митусова
Какие отставки?! Разжалование, немедленная конфискация всего украденного у государства и у нас с вами, записанного на всех родственников, а эти миллионы-миллиарды нужно было куда- то « распихать» и в СИЗО, пока расследуются уголовные дела, чтобы никаких подписок о невыезде, никаких выходов « под залог»- потом ищи-свищи ветра в поле и самое жесткое наказание ( предельное) за все совершеннее преступления. Пожировали?! Все- лавочка прикрыта, всем в СИЗО до вынесения приговора. И никаких @ блатных» адвокатов и подкупленных судей- все должно быть прозрачно с освещением в СМИ, чтобы не сидели @ под домашним арестном и кропали стишки», как Васильева, которая давно уже на свободе со своими ворованными миллионами.
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2 час.

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