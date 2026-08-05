Первый в регионе: Вышневолоцкий драматический театр стартует с яркой премьеры

Вышневолоцкий областной драматический театр первым в регионе открывает 131‑й театральный сезон. Официальное открытие запланировано на 7 августа — первым на сцене покажут яркую премьеру прошлого сезона «Обыкновенное чудо.
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