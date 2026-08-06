Расплата за Курск: появился список тех, кто ответит за атаку

Обвинение во вторжении в Курскую область и совершении военных преступлений могут предъявить как исполнителям соответствующего приказа, так и тем, кто этот приказ отдал, заявил адвокат Дмитрий Аграновский в эксклюзивном комментарии для aif.
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