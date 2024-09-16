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Царьград

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Редкое фото тяжелобольного Брюса Уиллиса на улицах Лос-Анджелеса попало в Сеть

Редкое фото тяжелобольного Брюса Уиллиса на улицах Лос-Анджелеса попало в Сеть

Редко выбирающегося "в люди" актёра засняли в умиротворённом расположении духа.Редкая вылазка на улицу актёра Брюса Уиллиса, который страдает от деменции и афазии, попала на кадры папарацци.

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