«Ростелеком» повысил качество жизни 3 555 семьям Калужской области

За девять месяцев «Ростелеком» предоставил доступ в Сеть 3 555 домохозяйствам в деревнях, селах и частном секторе городов Калужской областиЗа девять месяцев «Ростелеком» предоставил доступ в Сеть 3 555 домохозяйствам в деревнях, селах и частном секторе городов Калужской области.
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