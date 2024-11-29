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Калужские новости

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«Ростелеком» повысил качество жизни 3 555 семьям Калужской области

«Ростелеком» повысил качество жизни 3 555 семьям Калужской области

За девять месяцев «Ростелеком» предоставил доступ в Сеть 3 555 домохозяйствам в деревнях, селах и частном секторе городов Калужской областиЗа девять месяцев «Ростелеком» предоставил доступ в Сеть 3 555 домохозяйствам в деревнях, селах и частном секторе городов Калужской области.

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