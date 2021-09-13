В России начнут выплачивать отцовский капитал

Пресс-служба Минтруда РФ анонсировала новую меру поддержку для отцов. Об этом сообщают «Известия». Сегодня если родителем ребенка от суррогатной матери является только отец, а его супруга — усыновителем, семья не имеет права на материнский капитал.
Пресс-служба Минтруда РФ анонсировала новую меру поддержку для отцов. Об этом сообщают «Известия». Сегодня если родителем ребенка от суррогатной матери является только отец, а его супруга — усыновителем, семья не имеет права на материнский капитал.
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