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В России начнут выплачивать отцовский капитал

В России начнут выплачивать отцовский капитал

Пресс-служба Минтруда РФ анонсировала новую меру поддержку для отцов. Об этом сообщают «Известия». Сегодня если родителем ребенка от суррогатной матери является только отец, а его супруга — усыновителем, семья не имеет права на материнский капитал.

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