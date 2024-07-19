Охинские пожарные успешно справились с двумя пожарами за два дня

Охинские пожарные второй раз за неделю успешно справились со своими обязанностями. Вчера вечером они ликвидировали возгорание на балконе дома по адресу Комсомольская, 4А, а сегодня ночью - еще один пожар на балконе дома по адресу Дзержинского, 21.
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