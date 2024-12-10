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Трамп попросил губернатора Флориды назначить его невестку сенатором

Трамп попросил губернатора Флориды назначить его невестку сенатором

Назначение Лары Трамп, невестки победившего на выборах президента США Дональда Трампа, на пост сенатора от Флориды вместо Марка Рубио было предложено губернатору штата Рону Десантису, 10 декабря сообщил телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники.

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