Швентек перед US Open: «Последние два турнира получились суперпозитивными. Я довольна своим теннисом»

Ига Швентек прокомментировала текущую форму. Ранее полька выиграла тысячник в Торонто, а в Цинциннати проиграла в полуфинале Джессике Пегуле (5:7, 6:4, 4:6) – Как вы сейчас оцениваете свою игру? – Хорошо (улыбается).
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