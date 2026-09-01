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Война Мерца с Россией: канцлер Германии взял на вооружение "трюк Зеленского"

Война Мерца с Россией: канцлер Германии взял на вооружение "трюк Зеленского"

Берлин готовится ответить на инцидент с беспилотником, обнаруженным 4 августа в аэропорту Лейпцига. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в эфире телеканала ARD.

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