Прокуратура запросила реальный срок для Сергея Щукина — посредника в деле Шеломенцева

Ранее Сергею Щукину дали пять лет условно со штрафом 2 млн рублей Прокуратура запросила реальный срок для бывшего зампредседателя "дорожного" комитета Барнаула Сергея Щукина, который выступил посредником в даче взятки экс-замглавы города Антону Шеломенцеву.