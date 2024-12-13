Прокуратура запросила реальный срок для Сергея Щукина — посредника в деле Шеломенцева

Ранее Сергею Щукину дали пять лет условно со штрафом 2 млн рублей Прокуратура запросила реальный срок для бывшего зампредседателя "дорожного" комитета Барнаула Сергея Щукина, который выступил посредником в даче взятки экс-замглавы города Антону Шеломенцеву.
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