Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою якутский воин встретился со Стивеном Сигалом

Знаменитый голливудский актер, спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям и гражданин РФ Стивен Сигал встретился в Москве с якутским воином Андреем Григорьевым с позывным Тута, известным благодаря своей победе в рукопашном бою с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации (СВО).