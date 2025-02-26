Одолевший солдата ВСУ в рукопашном бою якутский воин встретился со Стивеном Сигалом

Знаменитый голливудский актер, спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям и гражданин РФ Стивен Сигал встретился в Москве с якутским воином Андреем Григорьевым с позывным Тута, известным благодаря своей победе в рукопашном бою с солдатом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии