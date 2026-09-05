Огонь накрыл 400 тысяч гектаров: в Якутии тушат лесные пожары

В Якутии огонь охватил свыше 400 тысяч гектаров леса. Сейчас специалисты работают сразу на девяти очагах, чтобы остановить распространение возгораний.
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