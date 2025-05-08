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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аморим о выходе в финал ЛЕ: «Я уже переживаю. «МЮ» нужно победить. Если не выиграем, все это не будет значить ничего»

Аморим о выходе в финал ЛЕ: «Я уже переживаю. «МЮ» нужно победить. Если не выиграем, все это не будет значить ничего»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Атлетик» в полуфинале Лиги Европы (3:0, 4:1) и сыграет с «Тоттенхэмом» в финале.

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