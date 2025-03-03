Украинскую войну попытаются продлить до 2026 года – прогноз

На фоне ухудшения отношений США с Украиной ведущие страны ЕС намерены сорвать мирное урегулирование. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии