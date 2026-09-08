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Татар-информ

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ISU ставит Валиевой бан, Трусова в Токио, Загитова в слезах: обзор «фигурки»

ISU ставит Валиевой бан, Трусова в Токио, Загитова в слезах: обзор «фигурки»

Неделя в фигурном катании выдалась на контрастах: Камила Валиева осталась без нейтрального статуса, Александра Трусова «опять вторая» в Токио, но теперь с годовалым сыном, а Алина Загитова растрогалась до слез в Норильске.

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