Times: Евросоюз и Великобритания готовят пакт об обороне и безопасности

Как сообщает британская газета The Times, Лондон и Брюссель готовятся представить на следующей неделе совместный пакт об обороне и безопасности, который будет способствовать включению Великобритании в общеевропейскую оборонную политику.
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