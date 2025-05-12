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Times: Евросоюз и Великобритания готовят пакт об обороне и безопасности

Times: Евросоюз и Великобритания готовят пакт об обороне и безопасности

Как сообщает британская газета The Times, Лондон и Брюссель готовятся представить на следующей неделе совместный пакт об обороне и безопасности, который будет способствовать включению Великобритании в общеевропейскую оборонную политику.

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