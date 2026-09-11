FT: миру грозит очередной «китайский шок» из-за торгового профицита КНР

Мнением о возможном грядущем «шоке» от Китая поделился журналист Financial Times (FT) Райан Авент. По его мнению, увеличение торгового профицита Китая может стать признаком нового этапа «китайского шока».
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