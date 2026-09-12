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«Полная ерунда». Агент Лички опроверг слухи о переговорах с «Факелом»

«Полная ерунда». Агент Лички опроверг слухи о переговорах с «Факелом»

Анатолий Николаев, агент бывшего главного тренера московского «Динамо» и «Оренбурга» Марцела Лички, опроверг информацию о том, что чешский специалист может возглавить воронежский «Факел».

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