Вильфанд рассказал, как климат мог повлиять на развитие Древней Руси

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что теплый климат, наблюдавшийся примерно с 8 по 12 век, мог оказать влияние на формирование российской государственности и развитие Древней Руси .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии