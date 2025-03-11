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Вильфанд рассказал, как климат мог повлиять на развитие Древней Руси

Вильфанд рассказал, как климат мог повлиять на развитие Древней Руси

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что теплый климат, наблюдавшийся примерно с 8 по 12 век, мог оказать влияние на формирование российской государственности и развитие Древней Руси .

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