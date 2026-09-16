Банковские карты Владимирской области совершили 324 млн транзакций за полгода

В первом полугодии 2026 года владимирцы совершили 324 млн транзакций на 596 млрд рублей, из которых 292 млн операций пришлось на оплату товаров и услуг.
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