Во Франции захотели оспорить соглашение о безопасности с Украиной

Николя Дюпон-Эньян, глава правого политического движения «Вставай, Франция!», выступил с поддержкой инициативы сенатора Алена Упера, решившего обратиться во французский государственный совет по вопросу соглашения Франции и Украины о безопасности.
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