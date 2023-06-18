МО РФ сообщило о нанесении авиаударов по украинским войскам на Купянском направлении

Российская боевая авиация нанесла восемь ударов по украинским войскам на Купянском направлении. В сообщении Минобороны РФ говорится, что экипажами вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов Су-25 были поражены живая сила и техника 14-й и 103-й бригад ВСУ.