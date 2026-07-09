Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Донские защитники получили около 180 технических устройств и спецсредств для борьбы с дронами

Донские защитники получили около 180 технических устройств и спецсредств для борьбы с дронами

Защитникам донского неба доставлена очередная партия военно-технической помощи: 180 технических устройств и спецсредств для борьбы с дронами различных модификаций, а также медицинские рюкзаки и тактические аптечки.

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