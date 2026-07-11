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Трижды отказалась от свадьбы: почему Надежда Сысоева теперь ждёт нового предложения

Трижды отказалась от свадьбы: почему Надежда Сысоева теперь ждёт нового предложения

Долгие годы Надежда Сысоева не соглашалась выходить замуж, хотя предложения в её жизни были. Теперь актриса и телеведущая впервые открыто говорит о другом: если нынешний избранник действительно сделает этот шаг, она готова ответить согласием.

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