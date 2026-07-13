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Культурные события лета для москвичей и гостей столицы

Культурные события лета для москвичей и гостей столицы

Гостей в Москве обычно ведут по проверенному маршруту: центр, набережные, парки, видовые точки. Но летом город лучше всего узнаётся не только на прогулке, а через события — шумные, камерные, семейные, музыкальные, театральные.

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