Культурные события лета для москвичей и гостей столицы

Гостей в Москве обычно ведут по проверенному маршруту: центр, набережные, парки, видовые точки. Но летом город лучше всего узнаётся не только на прогулке, а через события — шумные, камерные, семейные, музыкальные, театральные.
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