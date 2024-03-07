Главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования обстоятельств аварии на ТЭЦ в Республике Тыва, в результате которой пострадали люди

Следственными органами СК России по Республике Тыва в связи с аварией на ТЭЦ города Шагонара, в результате которой пострадали люди, расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.
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