ИСКРЕННЯЯ ИЗ НИХ ТОЛЬКО ОДНА: ОХЛОБЫСТИН И ПОПЛАВСКАЯ ОБВИНИЛИ ЗВЁЗД В "СТИРКЕ ТРУСОВ" НА ДОНБАССЕ

Весь шоу-бизнес в России поделился на патриотов, убеганцев и тех, кто "вошёл не в ту дверь". Последние пытаются воспользоваться многострадальным народом Донбасса, чтобы "отмыться" от "голой" вечеринки и прочих ошибок.