ВС РФ освободили Уманское в ДНР от боевиков ВСУ

Российские войска взяли под контроль поселение Уманское в Донецкой Народной Республике. Система ПВО за сутки сбила два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 50 БПЛА и 23 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в минобороны РФ.