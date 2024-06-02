ВС РФ освободили Уманское в ДНР от боевиков ВСУ

Российские войска взяли под контроль поселение Уманское в Донецкой Народной Республике. Система ПВО за сутки сбила два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 50 БПЛА и 23 снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в минобороны РФ.
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