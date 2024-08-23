У Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области имеются большие проблемы с нехваткой топлива. Из-за этого они вынуждены бросать свою технику, рассказал экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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