У Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области имеются большие проблемы с нехваткой топлива. Из-за этого они вынуждены бросать свою технику, рассказал экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.