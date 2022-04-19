В Приморском крае сотрудники полиции на месте преступления задержали подозреваемого в кражах металлических гаражей

Во Владивостоке сотрудники полиции на месте преступления задержали ранее судимого местного жителя, подозреваемого в серии краже металлических гаражей.

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