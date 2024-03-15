Не только словом: как журналисты прорывали информационную блокаду во время Крымской весны

Международные наблюдатели прибыли в Крым еще накануне. В общественной палате региона выразили уверенность, что зарубежные представители лично убедятся в полной интегрированности республики во все процессы нашей страны.
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