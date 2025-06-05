☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Михайлович
    я не пойду. ))"Отсидели все зад...
  • Игорь Михайлович
    очередная "дочь офицера"? ))) знаю многих пенсионеров, и таких, вы изволите выражаться, немало. у них пенсия 13..17 т..."Отсидели все зад...
  • Владимир Елкин
    Тихонов прав полностью! Бездельники-спортсмены, пролезшие в Думу по партийным спискам, как и скоморохи в той же Думе,..."Отсидели все зад...

Прорыва не произошло

Прорыва не произошло

Новая встреча представителей России и Украины еще раз показала, что в Киеве мира не хотят В Турции прошел второй раунд переговоров между делегациями России и Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Беляев
До польской, румынской и с кем там ещё граничит Украина границ, не меньше. Украина как государство должно исчезнуть с лица земли. Оно никогда государством, в полном смысле этого слова, и не было.
Ответить
15 час.
Валерий Симоненко
Это &quot;бла бла бла будет долго продолжаться как и я говорил ещё с самого начала... Ладно, мы то, цивильная публика, можем и попкорном запастись, а вот на ЛБС мужики, хоть и в замедленном темпе, но гибнуть будут продолжать. Я не к тому, чтобы любыми способами по-быстрее закончить конфликт, а к тому, что бы завершить его быстрее РАДИКАЛЬНЫМИ, РЕШИТЕЛЬНЫМИ действиями. Прекратить наконец таки эти &quot;гуманные&quot; благоглупости на поле боя и переходить ОТ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ тактики к СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАСТУПАТЕЛЬНЫМ действиям направленых НА РАЗГРОМ противника, в том числе и ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ВЕРХУШКИ режима, по Ген. штабу, по СТРАТЕГИЧЕСКИМ и Государственным объектам, по структурам Верховной власти и самому Зеленскому с его камарильей! Не &quot;скармливать&quot; ЛЮДСКИЕ и материальные ресурсы в &quot;ответках&quot;, а сконцетрировано ВОЕВАТЬ! Или духа не хватает на такое? Или умения? Или желания, решимости...?
Ответить
12 час.
ВС
Валерий Симоненко
Публика, а вы заметьте, что НИКОЛАЕВ, ДНЕПР, ХЕРСОН, ОДЕССА - РУССКИЕ ГОРОДА, в Меорандуме ОТСУТСТВУЮТ от слова СОВСЕМ!? Что, &quot;хай живе нэнька&quot;?
Ответить
12 час.
наверх