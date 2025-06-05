Новая встреча представителей России и Украины еще раз показала, что в Киеве мира не хотят В Турции прошел второй раунд переговоров между делегациями России и Украины.
Прорыва не произошло
Комментарии
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Алексей Беляев
До польской, румынской и с кем там ещё граничит Украина границ, не меньше. Украина как государство должно исчезнуть с лица земли. Оно никогда государством, в полном смысле этого слова, и не было.
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15 час.
Валерий Симоненко
Это "бла бла бла будет долго продолжаться как и я говорил ещё с самого начала... Ладно, мы то, цивильная публика, можем и попкорном запастись, а вот на ЛБС мужики, хоть и в замедленном темпе, но гибнуть будут продолжать. Я не к тому, чтобы любыми способами по-быстрее закончить конфликт, а к тому, что бы завершить его быстрее РАДИКАЛЬНЫМИ, РЕШИТЕЛЬНЫМИ действиями. Прекратить наконец таки эти "гуманные" благоглупости на поле боя и переходить ОТ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ тактики к СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАСТУПАТЕЛЬНЫМ действиям направленых НА РАЗГРОМ противника, в том числе и ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ВЕРХУШКИ режима, по Ген. штабу, по СТРАТЕГИЧЕСКИМ и Государственным объектам, по структурам Верховной власти и самому Зеленскому с его камарильей! Не "скармливать" ЛЮДСКИЕ и материальные ресурсы в "ответках", а сконцетрировано ВОЕВАТЬ! Или духа не хватает на такое? Или умения? Или желания, решимости...?
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12 час.
ВС
Валерий Симоненко
Публика, а вы заметьте, что НИКОЛАЕВ, ДНЕПР, ХЕРСОН, ОДЕССА - РУССКИЕ ГОРОДА, в Меорандуме ОТСУТСТВУЮТ от слова СОВСЕМ!? Что, "хай живе нэнька"?
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12 час.
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