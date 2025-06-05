Прорыва не произошло

Валерий Симоненко

Это "бла бла бла будет долго продолжаться как и я говорил ещё с самого начала... Ладно, мы то, цивильная публика, можем и попкорном запастись, а вот на ЛБС мужики, хоть и в замедленном темпе, но гибнуть будут продолжать. Я не к тому, чтобы любыми способами по-быстрее закончить конфликт, а к тому, что бы завершить его быстрее РАДИКАЛЬНЫМИ, РЕШИТЕЛЬНЫМИ действиями. Прекратить наконец таки эти "гуманные" благоглупости на поле боя и переходить ОТ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ тактики к СТРАТЕГИЧЕСКИМ НАСТУПАТЕЛЬНЫМ действиям направленых НА РАЗГРОМ противника, в том числе и ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ВЕРХУШКИ режима, по Ген. штабу, по СТРАТЕГИЧЕСКИМ и Государственным объектам, по структурам Верховной власти и самому Зеленскому с его камарильей! Не "скармливать" ЛЮДСКИЕ и материальные ресурсы в "ответках", а сконцетрировано ВОЕВАТЬ! Или духа не хватает на такое? Или умения? Или желания, решимости...?