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Дмитрий Васильев: «Успехи Халили и Серохвостова – хорошая тенденция. Мы видим, как определяются лидеры команды»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил итоги мужского пасьюта на этапе Кубка России в Тюмени.

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