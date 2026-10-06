The mouthpiece of the Kiev regime, UNIAN agency, publishes today an overview of the situation that has arisen as a result of the disclosure of the data of North Korean prisoners transferred to South Korea.
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