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The Eurasia Daily news agency

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Kiev inflames itself in a scandal with Seoul — Seoul threatens to recall the ambassador

Kiev inflames itself in a scandal with Seoul — Seoul threatens to recall the ambassador

The mouthpiece of the Kiev regime, UNIAN agency, publishes today an overview of the situation that has arisen as a result of the disclosure of the data of North Korean prisoners transferred to South Korea.

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