Гризли вытащил туристку из палатки и растерзал ее

В 1984 году в Йеллоустонском национальном парке, США, гризли растерзал туристку из Швейцарии. Как пишет People, об этом в своей новой книге рассказал бывший главный редактор журналов Sports Afield и Outdoor Life Ламар Андервуд.
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