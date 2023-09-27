Более 450 человек погибли и пострадали при пожаре на свадьбе в Ираке

Причиной пожара стали фейерверки.фото: twitter.com/iraqircs--> Число жертв сильного пожара на свадьбе на севере Ирана значительно возросло, в общей сложности погибли и пострадали более 450 человек, сообщает в соцсети X местная организация Красного полумесяца.