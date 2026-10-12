О травле русского учителя ОРКСЭ в Петербурге

Как глупая инициатива чиновников из РОНО сеет раздор и смуту в Год единства народов России Нынешний год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом единства народов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Осторожно, жёстки...
- "Пенсией доволен?...
- ВВ Осторожно, жёстки...
Этого ещё нехватало!!!
Идиотов нельзя пускать во власть! Но, почему-то, "вертикаль" всё чаще блещет идиотизмом!
Источник крайне мутный и явно предвзятый.
Такой предмет - «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), лучше преподавать факультативно. У нас светское государство. А часы лучше передать учителю литературы или истории, которые сократили. От этих предметов однозначно пользы будет больше.
Что-то слишком много у нас расплодилось тех, кто поступает во вред стране якобы по глупости незнанию, рвению. Очень много. Может это скорее провокация и саботаж, рядящиеся в одежды недалеких людей. А что, удобно, попался на саботаже и отмазка готова: - "молодой глупый, инициативный дурак, зачем такого наказывать, он же как лучше хотел". И в итоге все больше вот таких - ой, я хотел как лучше! А такое как лучше часто до трагедии доводит
О чём думают Беглов глава Санкт-Петербурга и молодой, ни знаю, кто его поставил Главным по образованию Кравцов .
У каждой нации есть свое государство: у немцев Германия, у французов Франция, у итальянцев Италия, у греков Греция , у русских Россия....Россия - государство русских где вместе с государствообразующим русским народом живут другие народы имея такие же права и обязанности.
предлагаю директора школы и представителей РАНО санкт-Петербурга- красногвардейского района-отстранить от должностей на время проверки знания российского законодательства без оплаты обучения- и только сдавших этот экзамен допускать к своей работе- а не сдавших лишить возможности и впредь заниматься педагогической деятельностью-мигрантку же депортировать из страны без права на возвращение в течение всей ее жизни!