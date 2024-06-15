Шольц назвал мирное предложение Путина для Украины несерьезным

Предложение президента России Владимира Путина по условиям для мирного урегулирования украинского конфликта «не имелось в виду серьезно», заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе интервью 15 июня каналу ZDF.
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