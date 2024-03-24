Соединенные Штаты в марте поделились с российскими властями информацией о готовившемся в Москве теракте.
США в марте предупреждали Россию о готовившемся теракте, — Белый дом
Комментарии
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Евгений Рудаков
Придумали подлейший теракт америкосы, чтобы от себя отвести и даже, если получится, и от друга наркомана, змеёныша Зе. Идея: -- Всё валим на игил, за то что они нам не только морду набили в Афгане, так еще и пинка под жопу дали, аж на весь мир искрило. Не сделаешь, Зе, от нас так же пинка получишь, вместо боеприпасов и долларов. И так... найди -найми банду из Азии, а хоть бы и таджиков, сойдут за игиловцев, и мы тогда умно!.. по нашему, по пиндосовски, а ты, Зе, по своему, по фашистски, поздравишь Путина с очередным президентством... Такова, я думаю, бесчеловечная, драма заокеанских режиссеров и укрофашистов с наёмными азиатоёбну... ну... "артистами", из якобы игиловского театра. Ждите ответ, подлейшие из подлейших... Российский народ ваш кровавый спектакль не оставит без достойных вас, подонков, "аплодисментов". Евг. Р-Р.
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7 час.
Михалыч
Не важно предупреждали или нет, НО оставлять охрану только с дубинками - дебилизм. И почему продолжают строить горящие, как свечки крупные залы - где Ростехнадзор: содержим халявные организации на наши деньги и никакой ответственности! Бабки, бабки, бабки - и ничего личного!
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5 час.
Сергей Самойлов
Горящие как свечки это одно,а вот то,что пожарные датчики не сработали,это уже ни в какие ворота.Может и погибших было бы меньше.
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4 час.
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