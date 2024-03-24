США в марте предупреждали Россию о готовившемся теракте, — Белый дом

Евгений Рудаков

Придумали подлейший теракт америкосы, чтобы от себя отвести и даже, если получится, и от друга наркомана, змеёныша Зе. Идея: -- Всё валим на игил, за то что они нам не только морду набили в Афгане, так еще и пинка под жопу дали, аж на весь мир искрило. Не сделаешь, Зе, от нас так же пинка получишь, вместо боеприпасов и долларов. И так... найди -найми банду из Азии, а хоть бы и таджиков, сойдут за игиловцев, и мы тогда умно!.. по нашему, по пиндосовски, а ты, Зе, по своему, по фашистски, поздравишь Путина с очередным президентством... Такова, я думаю, бесчеловечная, драма заокеанских режиссеров и укрофашистов с наёмными азиатоёбну... ну... "артистами", из якобы игиловского театра. Ждите ответ, подлейшие из подлейших... Российский народ ваш кровавый спектакль не оставит без достойных вас, подонков, "аплодисментов". Евг. Р-Р.