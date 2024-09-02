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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В «городе химиков» фасады зданий на главных улицах города преобразились к юбилею. Фото

«Город химиков» — Усолье-Сибирское (Иркутская область) — отметил свой 355-й день рождения. В честь этого события госкорпорация «Росатом» и Федеральный экологический оператор (ФГУП «ФЭО», предприятие «Росатома») пригласили различных талантливых художников, которые подарили городу новый облик, расписав фасады зданий Интернациональной улицы и Комсомольского проспекта, рассказали URA.

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