В «городе химиков» фасады зданий на главных улицах города преобразились к юбилею. Фото

«Город химиков» — Усолье-Сибирское (Иркутская область) — отметил свой 355-й день рождения. В честь этого события госкорпорация «Росатом» и Федеральный экологический оператор (ФГУП «ФЭО», предприятие «Росатома») пригласили различных талантливых художников, которые подарили городу новый облик, расписав фасады зданий Интернациональной улицы и Комсомольского проспекта, рассказали URA.