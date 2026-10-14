Южнокорейский автомобильный бренд KGM, ранее известный в России как SsangYong, перенёс планы локализации производства машин в России на неопределённый срок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ZS Вэнс заявил, что ...
- Супер-Эль-Ниньо м...
- Госдума рассмотри...
Невелика потеря. Южнокорейский Москвич, хоть как его обзови.
Не вижу ничего страшного. Придет время и с локализацией все решится